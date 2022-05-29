İstanbulspor kazandı! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 4-2'lik avantajıyla finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 21:27
İstanbulspor kazandı! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu...
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren tek golü 87. dakikada penaltıdan Arydas Novikovas kaydetti.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR FİNALİ

Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 4-2 kazanan İstanbulspor, finale yükseldi. İstanbulspor'un finaldeki rakibi ise Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor.


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