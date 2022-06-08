İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor: Balat göle döndü
Fatih Balat'ta yağmur sonrası göle dönen yolda sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da bazı ilçelerde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Balat'ta aniden bastıran yağmur nedeniyle yol su ile doldu.
Ayvansaray Caddesi'nde sürücüleri göle dönen yolda ilerlemekte zorluk çekti. Tramvay istasyonunun hemen yanındaki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyenler ıslanmaktan kurtulamadı.
Caddede asfaltlama çalışması sırasında bastıran yağmur nedeniyle rögar kapaklarının yüksekte kaldığı ve suyun tahliye olmadığı belirtildi.
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