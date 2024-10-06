İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

Emperyalizme karşı Milli Mücadele’nin en önemli zaferlerinden birisi tarih sayfalarına 101 yıl önce bugün yazıldı. Osmanlı’nın Mondros Antlaşması sonucu 13 Kasım 1918’de başlayan İstanbul’un işgali; Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması sonrasında imzalanan Lozan Barış Antlaşması uyarınca 6 Ekim 1923’te resmi olarak son buldu. İşgalin son bulduğuna ilişkin İtilaf Devletleri ile yapılan anlaşmayı TBMM adına İstanbul Milletvekili Yusuf Akçura imzaladı. İmzanın ardından Türk ordusu İstanbul’a girdi. Cumhuriyet’e konuşan tarihçi yazar Dr. Selim Erdoğan, 6 Ekim 1923’te imzalanan anlaşma ile yaklaşık beş yıl sonra emperyalistlerin geldikleri gibi gittiklerini söyledi.

‘KONSTANTİNOPOLİS YENİDEN İSTANBUL’

Bu tarihin yalnızca İstanbul için değil Ankara için de önemli olduğuna değinen Dr. Erdoğan, “Ankara’yı başkent ilan ederek Milli Mücadele’nin kalpgahına teşekkürünü en güzel şekilde etmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, önce mevcut başkenti kurtarmayı beklemiştir” dedi. Böylece Ankara’nın mecburen değil, İstanbul’a tercih edilerek başkent yapıldığını söyleyen Dr. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Nitekim Lozan Antlaşması hükümleri uyarınca önce İstanbul’daki işgal güçleri gönderilir. 6 Ekim 1923’te Konstantinopolis, 4 yıl 11 aylık aradan sonra yeniden İstanbul olur. Bir hafta sonra ise Mustafa Kemal Paşa ‘Yeni bir sayfa, yeni ve çağdaş bir idare, tam bağımsız Türk devleti’ diyerek Ankara’yı başkent yapar. 6 Ekim eski başkentin kurtuluş, yeni başkentin varoluş tarihidir. Kutlu olsun.”