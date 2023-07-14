İstanbul'un en sıcak ilçesi 39.7 derece ile Sancaktepe oldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:38

Güncelleme: 14.07.2023 - 16:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artış gösterdi.

İstanbul'da da sıcaklık hissedilir derecede yükseldi. Hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe ilçesinde 39.7 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken, sokaktaki yurttaşlar mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlemler aldı. Kimileri buldukları ağaç gölgesinde dinlendi kimileri ise şapka taktı. Çocuklar ise dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.

"ŞAPKA GÖZLÜK TAKTIK, AMA YİNE DE DAYANILMIYOR"

Yolda yürüyen Ali Şentürk, şöyle konuştu:

"Su aldık, ama çok sıcak. Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. İstanbul'da durulmaz bu sıcaklarda. Şapka gözlük taktık, ama yine de dayanılmıyor. Mecburen bir yere kadar gidip gelmem gerekti. Hemen eve geçiyorum."

"BAYILMAK ÜZEREYİZ"

Gamze Keskin ise, "Çok fazla sıcaklık hissediyoruz artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum. Çok fazla sıcaklık var. Sonu ne olacak bilmiyorum. Daha fazla sıcaklık gelecekmiş" diye konuştu.

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

Çekmeköy - 38.6 derece

Sarıyer - 38.1 derece

Sancaktepe/Samandıra - 37.7 derece

Pendik - 37.3 derece

Ümraniye - 36.1 derece