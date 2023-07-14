Termometreler 46 dereceyi gösterdi... Sahil ve sokaklar boşaldı!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:48

Turizm kenti Antalya’da hafta başından bu yana sıcak hava etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi.

Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi saatinde bulunan kule şeklindeki reklam tabelasında termometre 46’ya ulaştı. Yurttaşlar ve turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili olurken, plajların diğer günlere göre fazla kalabalık olmadığı görüldü.

Plajlara gelenlerin şemsiye altında oturduğu, serinlemek için denize girenlerin ise şapka taktığı gözlemlendi. Sahildeki parklardaki gölgelik alanlarda yurttaşlarca kullanıldı.

Sıcak hava nedeniyle başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklarda çok az kişinin yürüdüğü görüldü. Dışarıya çıkanlar güneşten korunmak için şemsiye de kullandı. Yüksek sıcaklıkların hafta başına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

"BU SENE SICAKLIK ÇOK DAHA FAZLA"

Sıcağa rağmen güneşlenen Mahmut Turhan, “Gölgeye kaçıyoruz ama bazen güneşlenmek ve bronzlaşmak için çıkıyoruz. Sahilde sıcak etkin, saat 11.00 ile 16.00 arası denize kimse gelmiyor. Her gün böyle oluyor. Bana göre sıcaklık güneşte 50’ye yakındır. Aşırı bir sıcaklık var. Denize girmek serinletiyor. Bu sene sıcaklık çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

"İNSAN NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR"

Gaziantep'ten tatile gelen Sait Sever, “Havalar aşırı sıcak, tatile geldim. Bunaltıcı sıcak var. Birkaç gün böyle geçecek. Ya deniz kenarı ya yaylada ya da gölgede olacaksın. Dışarı çıkmayacaksın, insan nefes almakta güçlük çekiyor. Bulunduğum yerde duş, gölge, deniz var. Güneş altında gezmek insanı hasta eder” dedi.

"EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Denizden eve giden Arda Gürkan, “Mükemmel şehir ama sıcağı çok kötü. Denizden geldik, arkadaşlar yandı bitti. Evimize gitmeye çalışıyoruz. Normalde Cumhuriyet Meydanı böyle boş olmaz. Sıcaktan dolayı kimse yok, durum kötü. Deniz bayağı güzeldi ama çıkışı zor. Eve gideceğiz, duş alıp klimanın altın yatarız. Yürümek bile zor bu havada” diye konuştu.