İstanbul'un göbeğinde uyuşturucu kuyruğuna polis baskını
Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişinin görüntüleri polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişinin görüntüsü üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan bir bina. uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan operasyon düzenlenen diğer iller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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