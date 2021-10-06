'İstanbul’un Kurtuluşu' Taksim’de kutlandı
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. İBB Başkanı İmamoğlu, duygularını, Anıt Özel Defterine, “Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtulması, milletimizin istiklali açısından dönüm noktasıdır” sözleriyle aktardı.
İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
Ardından İmamoğlu ve Yerlikaya, Anıt Özel Defterine yazdıkları mesajları okudu.
'BUGÜN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'
İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtulması, milletimizin istiklali açısından dönüm noktasıdır. Bu kutlu günün 98. Yıldönümünde, sizi ve mücadele arkadaşlarınızı şükranla yad ediyoruz. Bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize armağan ettiği, şahsınızın önderliğindeki kahraman ordumuzun düşman işgalinden kurtardığı aziz İstanbul'a, en kutsal emanetlerimizden biri olarak sonsuza kadar sahip çıkacağız. 16 milyon yurttaşımızın yaşadığı bu muhteşem kente; adil ve eşit hizmet sunmak, İstanbul'u çağdaş olan şehirler içinde en ileriye taşımak adına çalışmaktan onur duyuyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, 16 milyon İstanbullu hemşehrim adına en içten saygılarımı sunuyorum."
Tören, İBB Mehteran Bölüğü’nün dinletisiyle son buldu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar