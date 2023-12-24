İstanbul’un ortasında skandal görüntüler: Filistin’e destek yürüyüşünde 'hilafet' çağrısı yaptılar
Geçen hafta Saraçhane’de dinci gruplar tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde ‘hilafet’ çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.
17 Aralık günü Saraçhane’de dinci gruplar tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde ‘hilafet’ çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yapılan yürüyüşte kalabalık bir grup tarafından ‘Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet’ sloganlarının atıldığı görüntülendi.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada oldukça tepki topladı.
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