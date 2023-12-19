İspanyol sanatçılardan Filistin'e destek: 'Soykırımı durdurun'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:01

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:01

İspanya'da sanatçılar, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetini artırarak sürdüren İsrail'e tepkilerini göstermek ve uluslararası toplumu bu insanlık suçuna karşı önlem almaya çağırmak için sosyal medyada video yayınladı.

Aralarında, "La Casa de Papel" dizisinde "Nairobi" karakterini canlandıran Alba Flores, aktörler Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, şarkıcı Amparo Sanchez ile şarkıcı ve şair Marwan'ın da bulunduğu bir grup İspanyol sanatçı, Filistin'e destek için seslerini sosyal medyada duyurdu.

Sanatçıların videosunda, "İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin bombalıyor. Mümkün olduğunca fazla zarar vermek amacıyla özellikle yerleşim bölgelerini, okulları, camileri, hastaneleri, ambulansları ve diğer sivil altyapıyı bombalıyor. 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla insan öldürülmüştür. Save the Children'a göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Videoda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı savaş suçları için soruşturma başlattı ve bu olayların soykırım teşkil edebileceğini dile getiren pek çok görüş mevcut. Tüm hükümetlerin dünya çapında barışa katkıda bulunma ve insan haklarını koruma sorumluluğu ve görevi vardır. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği sistematik insanlık suçlarına ve uluslararası toplumda sahip olduğu cezasızlığa son vermek için harekete geçebilirler ve geçmelidirler. İspanya hükümetinin başkanı Gazze'deki durumun artık yeter dememizi gerektirecek kadar dayanılmaz olduğunu ilan etti. Hükümetimiz bir adım daha ileri gitmelidir. Hükümetimiz İsrail ile silah, askeri ve istihbarat malzemesi alım ve satımına yönelik ticari ilişkilerini sürdürmektedir. 2005 yılından bu yana 28 milyon Avro değerinde savunma malzemesi ihraç ettik ve 136 milyon Avro daha ihraç edilmesine izin verdik. Ayrıca İspanya İsrail'den sattığından çok daha fazla ekipman satın almaktadır. Savaşta test edilmiş markalı ekipmanlar, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı kullanılan silahlar. Bugünün sözleşmeleri, ülkemizin gelecekte sahip olacağı silahlar, Gazze katliamında etkinliklerini kanıtlamış olacaklar. Silah ticareti İsrail hükümeti için kârlı bir iştir. Aynı zamanda Gazze'deki saldırganlığı finanse etmek ve Filistin halkına yönelik şiddet ve etnik temizliği meşrulaştırmaktadır. Soykırımdan hesap sorulmalı, ekonomik kazanç sağlanmamalıdır. Tüm bu nedenlerle, İnsan Haklarına bağlı kültür dünyasından, İspanyol hükümetinin İsrail ile tüm askeri ve güvenlik ticaretini derhal durdurmasını talep ediyoruz. Bizim adımıza yapma. Bizim paramızla yapma. İsrail ile silah ticaretine son verin. Soykırımı durdurun"

İspanya'da çok sayıda sanatçı, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'e yönelik tepkilerini farklı şekillerde ifade ediyor.

Ülkede "derhal ve kalıcı ateşkes" talebiyle başlatılan imza kampanyası ile "Savaşı durdurmak gerek. Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoya yüzlerce sanatçı, aydın ve gazeteci imza atmıştı.