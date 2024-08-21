İstanbul Şişli'de artan Giardia enfeksiyonu nedir?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:42

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:49

Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, İstanbul’daki artan Giardia vakaları nedeniyle vatandaşlara bilgi verdi. Giardia’nın, kirli su, yiyecekler veya enfekte bireylerle temas yoluyla bulaşabilen, insanlarda ve hayvanlarda ishal, kusma ve diğer sindirim sistemi problemlerine neden olan mikroskobik bir parazit olduğunu belirtti. Çelikten, “Giardia, hem insanlarda hem de hayvanlarda görülebilir ve özellikle köpekler ile kedilerde yaygındır” dedi.

Şişli’de ve genel olarak İstanbul’da şiddetli bir Giardia salgını söz konusu. Bu nedenle belirtilerinin neler olduğunu ve tedavi yöntemlerini bilmek büyük önem taşıyor. İstanbul’daki bu salgına karşı toplumsal olarak duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Salgının diğer illerimize yayılmasını engellemek için dikkatli olmalıyız. Giardia enfeksiyonları, uygun önlemler alındığında büyük ölçüde önlenebilir.

Giardia Nedir?

Giardia, mikroskobik bir parazit olup, insanlarda ve hayvanlarda bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Genellikle kirli su ve yiyeceklerle bulaşan bu parazit, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabilir. Giardia, kist formunda çevresel koşullara karşı dayanıklıdır ve uzun süre canlı kalabilir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için, temiz su kullanımı, iyi pişirilmiş gıdalar ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Giardia'nın Bulaşma Yolları ve Korunma Yöntemleri:

Bulaşma Yolları:

Giardia, kirli su, kirli mama veya su kabı, enfekte hayvanlar ve bulaşmış yemeklerle yayılabilir. Ayrıca, sokakta bir Giardia etkenini patisine bulaştıran ve sonrasında patisini yalayan bir hayvan da bu hastalığı kapabilir. Evde ayakkabılarla gezilen bir alanda oynayan kediler de bu hastalığa yakalanabilir, evden çıkmasa bile Giardia kapması söz konusu.

Korunma Yöntemleri:

Gıdalara Dikkat Edin: Yediğiniz ve evcil hayvanlarınıza verdiğiniz gıdaların temiz ve iyi pişirilmiş olduğundan emin olun. Kirli su ve yiyecekler Giardia’nın başlıca bulaşma yollarından.

Temiz Su Tüketin: Güvenilir kaynaklardan su içtiğinizden emin olun. Sokakta patili dostlarınızın su birikintisinden su içmesine izin vermeyin.

Çevre Temizliğine Dikkat Edin: Evcil hayvanlarınızın dışkısını toplamak ve uygun şekilde atmak, çevredeki diğer hayvanlar ve insanlar için önemli.

Halk sağlığını korumak için bu önlemleri dikkate almak, Giardia enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek adına büyük önem taşımaktadır.