İstanbul'un taksi sorunu dünyanın gündeminde

10 Ekim 2021 Pazar, 13:41

İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Guardian, İstanbul'daki taksi sorununu yazdı. Gazete, kentte yaşanan taksi sorununu "İstanbul'un taksi kartellerinin karanlık dünyası içinde" başlığıyla sayfalarına taşıdı.

Bethan McKernan imzası taşıyan haberde, "İstanbul'daki güçlü taksi plakası sahipleriyle, şehir otoriteleri arasında bölge savaşı yaşandığına" dikkat çekildi. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul'da taksi şoförü olmanın zorluklarından da bahsedilen haberde, dünyadaki diğer büyük kentlerin aksine sürücülerin kendi arabalarının sahibi olmamasının altı çizildi.

The Guardian'ın haberinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde şehrin nüfusunun yaklaşık 8 milyon olduğu bilgisi verilip, o zamandan bugüne nüfusun ikiye katlandığı belirtilerek; taksi sayısının değişmemesine vurgu yapıldı.

Bu durumdan dolayı oluşan talebin ise zengin plaka sahipleri için yeni bir kartel oluşturduğu vurgulanıyor.

"AKP" DETAYI

"Bu endüstrinin korkutucu bir itibarı var. Çok sayıda plaka sahibinin kimliği bile bilinmiyor. Arada hep aracılar var. AKP’ye bağlı üye ve yakın sendikaların ulaşım koordinasyon merkezi ve Ulaştırma Bakanlığı üzerinde güçlü bir etkisi var" ifadelerinin yer aldığı haberde, Uber'in 2014 yılında İstanbul'daki çalışmalarının engellendiği yazıldı.

"Eğer müşteriler taksi bulabilecek kadar şanslıysa onlar bile onları bekleyen başka zorluklar olabilir" ifadelerine yer verilen The Guardian haberinde, "Cinsel taciz, ırkçılık, fazla ücretlendirme, kabalık, güvensiz araç kullanma gibi sorunlar hala gündemde..." denildi.

