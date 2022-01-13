İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.

(DHA)
13 Ocak 2022 Perşembe, 13:56
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğlen saatlerinde başladı.

Pendik ve Kartal'da bugün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.  


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