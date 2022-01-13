İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğlen saatlerinde başladı.
Pendik ve Kartal'da bugün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü.
Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.
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