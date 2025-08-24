İşte depremzedeye reva gördükleri: Kalıcı konutlardaki eksikler giderilmeden depremzedelerden konteynerleri boşaltmaları istendi

Adıyaman'da kalıcı konutların tam olarak yaşanabilir durumda olmadığını belirten depremzedeler, konteyner kentlerin boşaltılması kararını KS Cendere Konteyner Kent'te toplanarak protesto etti. Depremzedeler, kalıcı konutlar tam olarak hazır hale gelmeden konteynerlerin boşaltılmaması gerektiğini dile getirerek, kiraya çıkacak durumlarının olmadığını ifade etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konteyner kentlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sürecin artık sonuna geldiğimizi memnuniyetle söyleyebilirim. Özellikle 30 Eylül itibarıyla konut teslim sürecini tamamlayacağız. Sayın Bakanımız da aynı tarihi doğruladığı için ben de bunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. Bu süreçle bağlantılı olarak, geçici barınma merkezlerinin de yavaş yavaş boşaltılması ve şehrin afet görünümünden kurtarılmaya çalışılması. Bu zaman alacaktır ama bu süreci de hızla yürüteceğimizi belirtmek isterim.

"ÖRENLİ'DEKİ KONUTLARIN TAMAMINI TESLİM ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM ANCAK DOLULUK ORANI HALA YÜZDE 75 CİVARINDA"

Uzunca bir süredir, insanlarımızın kalıcı konut alanlarına yerleştiğini müşade ediyoruz. Örenli'deki yerleşim alanımızda ikamet başladı ve eksiklerin çoğu tamamlandı. Örenli'deki konutların tamamını teslim ettiğimizi söyleyebilirim, ancak doluluk oranı hala yüzde 75 civarında. Vatandaşlarımızın bir kısmı henüz karar veremiyor veya taşınma takvimlerini bekliyor. İndere'ye baktığımızda, 12 bin 698 konut kuraya girdi. Gelin anahtarınızı teslim alın diye bildirim yaptığımız 7 bin 341 konut var. Bu konutlardan anahtar teslimi yapılan sayısı ise yaklaşık 5 bin 889. Bu konutlarda oturan kişi sayısı ise bin 495.

"EN KÖTÜ EV BİLE, EN İYİ KONTEYNERDEN KAT KAT DAHA İYİDİR"

İnsanoğlu mevcudunu muhafaza eğilimindedir, nispeten rahatsa o durumu sürdürmeye çalışır ve yenilikten çekinir, korkar insanoğlu. Vatandaşlarımızın bu kaygılarını anlıyorum. Ancak şunu düşünmek lazım: Konteyner kentlere de ilk başta çadırlardan tozun toprağın içinde ve eksik imkanlarla geçmiştik. Önemli olan, yaşamsal standardın yükselmesidir. Herkesle konuştuğumda şunu söylüyorum: 'En kötü ev bile, en iyi konteynerden kat kat daha iyidir.' Vatandaşımız yaptığımız bu güzel konutlara layık.

"ADIYAMAN YAPI STOĞUNUN YÜZDE 34'ÜNÜ KAYBETTİ ANCAK YERİNE YAKLAŞIK YÜZDE 39'UNU KOYMUŞ OLACAK"

Adıyaman genelinde ruhsatı kesinleşmiş 64 bin bağımsız bölüm yapılıyor. Orta hasarlılar da dahil olmak üzere, kaybettiğimiz bağımsız bölüm sayısı 63 bin 844. Biz ise şu an kesinleşmiş 64 bin 55 bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Yani depremde kaybettiğimiz 63 bin 844 bağımsız bölüm yerine, sadece merkezde yaklaşık 68 bin 500 bağımsız bölüm yapılıyor. İlin geneline baktığımızda, bu sayı Gölbaşı gibi ilçelerdeki projelerle birlikte 74 bine kadar çıkacak. Bu, depremde kaybettiğimizin 10 binden fazla bağımsız bölüm anlamına geliyor. Adıyaman yapı stoğunun yüzde 34'ünü kaybetti, ancak yerine yaklaşık yüzde 39'unu koymuş olacak. Bu süreçten, Adıyaman'daki bağımsız bölüm sayısı deprem öncesine göre artmış olarak çıkacağız. Depremde kaybettiğimiz bağımsız bölüm sayısının üzerine çıkıyoruz."