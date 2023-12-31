2024 Milli Piyango sonuçları açıkladı: İşte 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı sona erdi. 750 bin; 1, 4 ve 40 milyon liralık ikramiyelerin ardından 400 milyon liralık büyük ikramiyenin kazanan şanslı numarası da belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 3, 5, 5, 0, 0, 5, 4 numaralı bilete isabet etti. İkramiye tam bilete çıkarken amorti kazanan numaralar ise 2 ve 7 oldu.
2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları açıklanmaya başlandı. Heyecanlı bekleyiş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi.
Küçük ikramiyelerle başlayan çekiliş, 2024'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile bitti.
Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 3, 5, 5, 0, 0, 5, 4 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye bir tam bilete çıkarken amorti kazanan numaralar ise 2 ve 7 oldu.
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- 400 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARA
3550054
- 40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
6815815, 1367224
- 4 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348
- 1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275
- 750 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 0007938 0029854 0063829 0318598 0555832 0588549 0889011 0962413 0967228 2104829 2190004 2993257 3248160 3285995 4390389 5236059 5779431 5846509 5910889 6407601 6427047 6430455 6785317 7202227 7300600 9114074 9118547 9427671 9538064 9582819
- 75 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0172010, 0469409, 0492152, 0498495, 0580930, 0674724, 0682952, 0704533, 0727435, 0883826, 0172010, 0469409, 0492152, 0498495, 0580930, 0674724, 0682952, 0704533, 0727435, 0883826, 0935982, 0949618, 1115796, 1123327, 1276622, 1546379, 1674044, 2160978, 2384794, 2405512, 2635412, 2642178, 2763613, 2936992, 2937496, 2939123, 3067549, 3280304, 3331153, 3420780, 3433228, 3583578, 3658043, 3747336, 3769681, 3773976, 3776015, 4035716, 4235626, 4239921, 4276506, 4305038, 4655571, 4672061, 4702319, 4703568, 4772475, 5209794, 5397769, 5479142, 5517962, 5831486, 5914619, 6081563, 6153420, 6410379, 6418512, 6909665, 6922665, 7076766, 7192692, 7232284, 7273365, 7293639, 7309449, 7466112, 7636839, 7796595, 7826759, 7974888, 8164082, 8532210, 8553411, 8563303, 8732259, 8882805, 8960803, 9061890, 9304779, 9615564
- 15 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
0069127, 0077646, 0083768, 0179851, 0358693, 0421705, 0483846, 0513704, 0525615, 0546215, 0619375, 0625302, 0772810, 0860362, 0873740, 0906325, 0970346, 1006763, 1188685, 1201514, 1204439, 1255244, 1480628, 1498995, 1626703, 1691169, 1691513, 1705175, 1741497, 1748878, 1945447, 1960520, 1996086, 2022997, 2145234, 2174335, 2241927, 2312784, 2448683, 2450721, 2485194, 2511756, 2657069, 2700212, 2741265, 2830789, 2844616, 2863727, 2901849, 2932109, 2991996, 3100016, 3105836, 3185117, 3206131, 3346708, 3376115, 3381718, 3412599, 3520753, 3530458, 3555076, 3576872, 3724774, 3754017, 3775343, 3777120, 3803619, 3825182, 3961177, 3979739, 4055412, 4100926, 4277673, 4480728, 4497575, 4568709, 4723905, 4808096, 4830412, 4845941, 4871993, 4979755, 5043916, 5128257, 5162025, 5176248, 5188864, 5240900, 5352872, 5539705, 5582584, 5635583, 5642223, 5651737, 5694371, 5821607, 5923529, 5947531, 5963767, 5988384, 5993572, 6085871, 6225852, 6309811, 6315103, 6392885, 6407499, 6500152, 6556767, 6571994, 6573175, 6601705, 6653654, 6723673, 6827682, 6834503, 6834823, 7048597, 7238081, 7295019, 7367770, 7378348, 7381263, 7427276, 7587745, 7734799, 7789829, 7807700, 7960932, 7975273, 7996068, 8044207, 8076264, 8084568, 8089164, 8093468, 8115569, 8171139, 8249220, 8325726, 8344233, 8392345, 8425181, 8444729, 8481129, 8509499, 8542544, 8552323, 8600134, 8605991, 8606308, 8631648, 8706984, 8740295, 8755346, 8841791, 8867320, 8900781, 8945769, 9153871, 9305830, 9307634, 9318549, 9334555, 9399802, 9407890, 9487093, 9694974, 9882236
- 8 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807
- 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772
- 3 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813
- 1200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
030, 804, 880, 970, 599, 971, 752, 308, 196, 520, 912, 816, 974, 650, 720, 772, 464, 296, 316, 367
- 800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
72, 02, 48, 12, 61, 46, 57
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