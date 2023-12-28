Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:01

Yılbaşının yaklaşmasıyla yurttaşlar, geleneksel hale gelen Milli Piyango bilet fiyatlarını merak etti. Milli Piyango bileti almak isteyenler, çeyrek, yarım ve tam Milli piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu araştırdı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2024 Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yarım, çeyrek bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2023 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.