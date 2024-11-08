İşten çıkan genç kazada öldü, baba kalp krizi geçirdi

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İşten çıkan genç kazada öldü, baba kalp krizi geçirdi
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:42

Kırşehir'de K.S. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.G.’nin kullandığı otomobil, Budak köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Y.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, K.S. ve H.B. adlı yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlunun kaza geçirdiği haberini duyan baba M.E. ise kalp krizi geçirdi. Baba M.E. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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