İşten çıkarılan taşeron işçi, patronunu 14 kez bıçakladı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 19:36

Güncelleme: 10.12.2024 - 19:36

Olay, saat 17.30 sıralarında Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde bulunan, havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Taşeron işçi olarak çalıştığı fabrikada, işten çıkarılan Niyazi Ç., patronu Engin Cebeci ile konuşmak için işyerine gitti.

Yeniden işe girmek isteyen Niyazi Ç., patronundan olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Niyazi Ç., Cebeci'yi 14 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı.

YAKALANDI

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Engin Cebeci, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra 41 DB 686 plakalı otomobiliyle kaçan Niyazi Ç. ise Bolu Caddesi Fiskobirlik Kavşağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, soruşturmayı yürütecek olan jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.