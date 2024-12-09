Otomotiv devi küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkarılacak!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:28

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:28

Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv üreticisi TOFAŞ, personel sayısını yüzde 13 oranında düşüreceğini açıkladı. İlk etapta 700 işçi işten çıkarılırken, şirketin çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e geriledi.

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLARA 330 MİLYON TL ÖDENECEK

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar tarafından yapılan açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı. Açıklamada, işten çıkarılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olduğu belirtiliyor.

KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam sayıya göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır."

Sendikaya tepkili çalışanlar Bunun yanı sıra, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortaklık hisselerinin satışıyla ilgili belirsizlik devam ederken, işten çıkarılan çalışanların, Türk Metal Sendikası'nın hak kazanımları konusundaki yetersizlikleri nedeniyle sendikaya tepki gösterdiği öğrenildi.