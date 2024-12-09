Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:38

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 kamu işçisi alımı için ilan yayımlandı. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı başvurusu ne zaman?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.