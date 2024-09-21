İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı

Antalya'da sahildeki bir işletmede çalışan Hamit S., iddiaya göre işten çıkartılacağını duyunca eline aldığı ekmek bıçağıyla çalışma arkadaşlarına saldırdı. Olayda, 2 kişi yaralandı.

İşten çıkartılacağını duyunca çalışma arkadaşlarına saldırdı: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 13:16

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde sahil bandındaki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, 5 gün önce işletmede çalışmaya başlayan Hamit S., sabah geldiğinde işten çıkarılacağını duyup, mutfaktaki ekmek bıçağını alarak çalışma arkadaşlarına saldırdı.

Çalışanlardan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Bıçağın şüphelinin elinden alınması sırasında, çalışanlar arasında arbede yaşandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, Hamit S.'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Kollarından yaralanan Bünyamin A. ile ismi öğrenilemeyen diğer çalışan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hamit S., polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması ise devam ediyor.


Etiketler: #Muratpaşa #işten çıkarma #işten çıkarmalar

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