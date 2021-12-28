Mobbing ve hırsızlık suçlaması: 17 yıllık çalışanı tazminatsız kovdular

28 Aralık 2021 Salı, 17:21

İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş Sendikası, İzmir’deki Hugo Boss fabrikasında 17 yıldır çalışan sendikalı işçinin tazminatsız işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, yaptığı açıklamada, işçinin sağlık sorunları yaşarken dahi işyeri tarafından mobbinge uğradığını, fabrikanın tazminat ödememek için işten çıkarılan çalışana yönelik “hırsızlık iftirasında" bulunduğunu belirtti.

KOD 46 VE MOBBING VURGUSU

Sendika mobbinge uğradığı belirtilen işçinin yaşadıkları hakkında, “Hugo Boss’ta dikim operatörü olarak çalışan işçi, fabrikaya yeni gelen süpervizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobbinge maruz bırakıldı. Bir buçuk ay boyunca mobbing altında çalışan işçi, tazminatını alarak işten ayrılmak istediğini, iş aradığını ve biraz zaman istediğini söyledi. Ertesi gün işçi ayağını kırdı ve bir buçuk aylık iş göremez raporu aldı. İşçinin iyileşmesi ve tekrar iş başı yapmasının hemen ardından çalıştığı konum değiştirildi, 'joker eleman' olarak çalıştırılmaya başlandı. İş başı yaptıktan birkaç gün sonra ise çantasında 'Hugo Boss etiketli ürün olduğu' iddia edilerek hakkında tutanak tutuldu, savunması dahi alınmadan Kod 46 ile işten atıldı” açıklamasını yaptı.

8 OCAK'TA TOPLANILIYOR

İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş Sendikası tarafından 8 Ocak’ta Ege Serbest Bölge Girişi'nde toplu bir basın açıklaması yapılacağı ifade edilerek, “işyerinin işçinin kıdem tazminatını vermek zorunda olduğunun” altı çizildi.