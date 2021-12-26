Mardin'de inşaatta çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
Mardin'de bir inşaatta meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, diğer işçinin cansız bedeni bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 5 işçinin çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.
Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı. Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, enkaz altındaki ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Diğer işçi de tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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