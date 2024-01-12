İstenilen alanlarda tek çalışma!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:18

SBÜ’nün Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Bölümünü için doçentik kadrosunda aranan nitelikler arasında “uyuz tanısında ultraviyole dermoskopinin kullanımı” çalışması istendi. Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin “Uyuz tanısında ultraviyole dermoskopinin kullanılması” başlıklı çalışması bulunuyor.

Gülhane SUAM’da aynı bölümün iç hastalıkları bölümü için de doçentlik ilanında “Behçet hastalığında alt ekstremite venöz duvar kalınlığının kanılsal değeri konusunda çalışma” koşulu getirildi.

Sadece Selçuk Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin “Alt ekstremite venözünün tanısal performansı, duvar kalınlığı ve laboratuvar bulguları: Behçet hastalığının tanısı” çalışması var.

Çam ve Sakura Şehir SUAM’ın Temel Tıp Bilimleri bölümü için doktor öğretim üyeliğinde “biyokimya analizlerinde S Monovet serum jellerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar” istenirken bu konuda üç isme ait tek çalışma var.