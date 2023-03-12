Şahan Gökbakar Kerem Kınık'a belgelerle yanıt verdi: Neden istifa etmelisiniz?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:08

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 19:33

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında 46 Milyon TL'ye Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Depremin ilk günlerinde yaptığı skandalla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, hâlâ istifa etmedi.

“Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” sözleriyle istifa etmeyeceğini duyuran Kınık sosya medyadan tepki çekmeye devam ediyor.

Onlardan biri de komedyen Şahan Gökbakar. Twitter hesabından Kınık’ın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, “Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar…” ifadelerini kullandı.

"VELEV Kİ HATA YAPTIK"

Gökbakar’ın paylaşımını alıntılayan Kınık, depremzedelere gönderilecek çadırların satışını savunmaya devam etti.

*Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılayın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten.

Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal.

Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır.

Oyuncu Cem Davran da Kınık'ın mesajına cevap verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Görevden affınızı isteyeceksiniz diye düşünüyorum, geç de olsa doğru karar, sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluk dilerim."

Görevden affınızı isteyeceksiniz diye düşünüyorum, geç de olsa doğru karar, sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluk dilerim. — Cem Davran (@cdavran) March 12, 2023

"UTANMA DUYGUSU YOK"

Gökbakar, ‘utanma duygusu yok’ diyerek Kınık’a şu sözlerle yanıt verdi:

“Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRT’de çalışan oğlunuzu Kızılay genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin liraya yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine. Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef…”

Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRTde çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60bin tlye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şireketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef... https://t.co/VjF3DCCYq3 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

"HUZUR ALDIĞIM İFTİRASI..."

Şahan'a yanıt veren Kınık, huzur hakkı aldığını yalanlarken AHBAP'a yapılan satışın bilgisi dışında olduğunu ifade etti.

Kınık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz.

Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kitleyecek araç/Tır sokulmaz. Afad ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000’i aşkın TIR ile indirdi zaten.

BİLGİM HARİCİ GÖNDERİLDİ

Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında afadın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka.

Selam üzerinize olsun."

Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılayda ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın… https://t.co/N7ScD23zPQ — Kerem Kınık (@drkerem) March 12, 2023

'BÜYÜTÜLECEK BİR HADİSE DEĞİL' DEMİŞTİ

AHBAP'a yapılan satıştan haberi olmadığını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği haberin hemen ardından yaptığı ilk açıklamada yapıldığını doğrularken, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullanmıştı. Kınık daha sonra satışı "büyütülecek bir hadise değil" sözleriyle savunmuştu.

"39 ASGARİ ÜCRET DEĞERİNDE HUZUR HAKKI"

Kınık, söz konusu paylaşımında huzur hakkı aldığını yalanladı ancak CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından 19 Ağustos 2022 tarihinde; bağımsız denetçi raporları, faaliyet raporları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerinden elde edilen verilere göre, Kızılay’ın 12 şirketine atanan 42 yöneticiye her ay en az üç net asgari ücret oranında ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kendi döneminde kurulan 12 şirkette ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ olduğu, şirketlerin çatı kurumu Kızılay Yatırım’ın CEO’su İlyas Haşim Çakmak’ın da 12 şirkette de ‘Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ sıfatıyla yönetici olarak 198 bin 12 TL yani her ay 36 asgari ücret değerinde ‘huzur hakkı’ elde ettiği kaydedilmişti.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CEVAP YOK"

Öte yandan Kınık'ın Kızılay'a bağlı 12 şirketten "huzur hakkı" adı altında, toplamda 36 asgari ücret karşılığı 306 bin TL maaş aldığı iddiasina ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel açıklamalarda bulunmuştu.

Sertel, Kızılay'ın resmi olarak iddiaları yalanlamasına rağmen, sır gibi saklanan ücretlerle ilgili herhangi bir belge yayınlanmadığına dikkat çekerek, "Eğer belge ortaya konulmuyorsa iddialar doğrudur. Bu iddialar için bana sözde dava açacaklardı. Açamıyorlar çünkü resmi belge ortaya koymaları gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

İçişleri Bakanlığı'na çok sayıda soru önergesi verdiğini ancak yanıt alamadığını söyleyen CHP’li Sertel şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kızılay'ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 12 şirketi bulunduğunu, Kerem Kınık’ın bu 12 şirketin başkanı olarak göründüğünü, bu şirketlerden ne kadar para aldığını defalarda İçişleri Bakanının yanıtlaması istemiyle çok sayıda soru önergesi verdim.

Kızılay’la ilgili iddiaların kamuoyuna açıklanması için çok çaba sarf ettim. Sekiz soru önergeme verilen yanıt hiç de tatmin edici değil. Hatta yanıt verilmeyenler de var”

"ÖZÜR DİLEYİP, GÖREVİ BIRAKIN"

Kınık'ın huzur hakkı aldığım iftira açıklamasının ardından belgelerle yanıt veren Şahan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan ögrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244tl aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü AFET ANINDA ÇADIR SATTINIZ. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş."

Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan ögrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244tl aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü AFET ANINDA ÇADIR SATTINIZ. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş. https://t.co/XGAxNSlhtn pic.twitter.com/MA0AsPiIKg — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

"UMARIM PAYLAŞTIĞINIZ SON YALAN OLUR"

Kınık, "O iftira tablosu excel’in hiç bir hücresi doğru değil. Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi. Kızılay’ı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bağımsız Denetim Firmaları denetliyor, savcılıklara onlarca suç duyurusu yapılıyor, savcılarımız tüm bu iddiaları soruşturuyor, benim, yönetim kurulumuzun ya da yöneticilerimiz yasalar karşısında tüm vatandaşlarımız gibiyiz, Devletinize güvenin, hepimizin güvencesidir o. Umarım paylaştığınız son yalan olur." ifadesini kullandı.

"İSTİFA EDİN..."

Gökbakar bunun üzerine, "Kerem bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. AFET ANINDA KIZILAY ÇADIR SATTI... yapılması gereken özür dileyip istifa etmek... Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin..." düşüncesini dile getirdi.

Kerem bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. AFET ANINDA KIZILAY ÇADIR SATTI... yapılması gereken özür dileyip istifa etmek... Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin... https://t.co/mNGszy0pXl — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

"REZİL OLURUZ DEMEDİNİZ Mİ?"

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Siz her gönüllüyü Genç Kızılay GM yardımcısı mı yapıyorsunuz Kerem bey? Oğlunuzu bilmeseydik, görmeseydik tanımasaydık. Binlerce Kızılay gönüllüsünden biri olsaydı.Takdir ederdik. Ama hiç mi utanmadınız oğlunuzu genel müdür yardımcısı yaparken? Laf olur, rezil oluruz demediniz mi?"

Siz her gönüllüyü Genç Kızılay GM yardımcısı mı yapıyorsunuz Kerem bey?Oğlunuzu bilmeseydik, görmeseydik tanımasaydık.Binlerce Kızılay gönüllüsünden biri olsaydı.Takdir ederdik.Ama hiç mi utanmadınız oğlunuzu genel müdür yardımcısı yaparken?Laf olur, rezil oluruz demediniz mi? — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

"12 YERDEN MAAŞ FALAN ALMIYORUM"

Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık son olarak şunları söyledi:

"Almıyorum Şahan bey, 12 yerden maaş, huzur hakkı falan almıyorum. Türk ticaret kanunu çerçevesinde yaptıkları tek mütevazı ödenti de büyük ölçüde cemiyetin ve başkanlığın idari harcamaları için kullanılıyor. Yeter ama gerçekten yeter. Sahada çırpınan 5000 gönüllümüzle ve bizimle biraz empati yapın ya. 6 Şubattan bu yana 13.000 km yol yapmışız, depremzedelere hizmet için çırpınıyoruz, şu uğraştığımız işlere bakın."