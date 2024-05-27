’İstihbaratçı polisim’ yalanıyla 2 milyonluk vurgun

Amasya’da kendisini telefonda ’istihbaratçı polis’ olarak tanıttığı Iraklı aileyi dolandırıp aldığı para ve altınlarla kaçan şahıs, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesi sonrası gerçek polisler tarafından Sivas’ta yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:47
’İstihbaratçı polisim’ yalanıyla 2 milyonluk vurgun
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Dolandırıcılık olayı, Amasya merkez Yüzevler Mahallesi’nde Iraklı bir ailenin evinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aygin, Iraklı aileyi telefonla arayıp kendisini istihbaratçı polis olarak tanıttı. Aile, “Kimliğiniz bir suç örgütü çetenin evinden çıktı. Evinizde birazdan arama yapılacak. Elinizde ziynet eşyası ve para ne varsa ortaya döküp bizi bekleyin” sözleriyle panikledi. 12 saat boyunca telefondaki konuşmalarıyla aileye korku salan dolandırıcı, sonrasında oturdukları apartmana gelerek 50 bin dolar, 20 bin dolar değerinde altın, 620 euro ve 17 bin TL nakit paralarını alarak uzaklaştı. Toplam 2 milyon 278 bin TL tutarındaki para ve altınlarından olan aile Amasya Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, özel bir ekip oluşturup dolandırıcıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Paraların verildiği anları görüntüleyen güvenlik kamerasından kimlik tespit çalışması yapan ekipler araç değiştirip Amasya’dan Sivas’a geçtiğini tespit ettikleri İbrahim Aygin’i, aldığı paralar ve altınlarla birlikte kıskıvrak yakaladı. Habercilerin sorularına yanıt vermeyen Aygin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paralarına ve altınlarına kavuşan Iraklı ailenin kızı Rana Waad Elias, “Yabancı bir numara ‘istihbarattan polisim’ diye aradı. ‘Senin kimliğin bir suç örgütünün evinde arama sırasında evden çıktı. Seninle birlikte mağdur olan 25 kişi var. Evde kim varsa hepsini bir araya topla ve telefonun hoparlörünü aç, size tercüman getireceğiz’ dedi. Daha sonra gizli bir operasyon bu evdeki bütün telefonları toplayın ve kapatın. Telefonlardan sizi görüyoruz. Biz şimdi tutanak tutacağız. Evde ne kadar altın, para ya da yabancı para varsa hepsini söyleyin. Evi aramaya geleceğiz söylediğinizden farklı bir para bulursak hepsi elinizden alınacak’ sözleri karşısında çok korktuk. Anneannem küçük kardeşimle apartmanın önüne inerek gelen adama hepsini teslim etti” diye konuştu.

Polisler, para ve altınlarını teslim ettikleri aileye, polis, asker yada savcının kimseden döviz, ziynet eşyası veya para talep etmeyeceğini belirtip uyarılarda bulundu. Iraklı yaşlı kadın, “Allah bu devleti korusun" sözleriyle Türk polisine teşekkür etti.


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