İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs sessizliği

Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:28

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:28

İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, 1 Mayıs'ta Taksim'in abluka altına alınması sonrasında sessizlik hakim oldu.

İstanbul Valiliği'nin izin verdiği sendikaların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni sonrası cadde ve meydan sessizleşti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün “Bayram” havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00’te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verilmişti.

