İstiklal Caddesi'ndeki videoya soruşturma

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:22

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

TEYİT. ORG: İDDİA DOĞRU DEĞİL

Doğrulama platformu Teyit.org ise Videodaki kişinin Taksim'deki kadınların 100 dolara satın alınabileceğini söylediği iddiasının doğru olmadığını aktardı.

Videodaki kişinin adı Bob Harkal.

Teyit'e göre Harkal’ın TikTok hesabında bulunan videonun başlığı “Hiçbir şey kadınlardan daha değerli değildir”. Teyit’in ulaştığı Harkal, videosunda iddia konusu sözleri söylemediğini ve Lübnanlı olduğunu açıkladı. Arapça bilen kişiler de çevirinin yanlış olduğunu doğruluyor.

Çeviri doğru bir şekilde yapıldığında videodaki şahsın “Taksim’de yürürken biri gelip sadece 100 dolara kadın olduğunu söylerse dikkatli olun. Ona kadınların paradan daha değerli olduğunu söyleyin” dediği anlaşılıyor.

Teyit, videodaki kişinin TikTok ve Instagram hesaplarına da ulaştı. Bob Harkal isimli şahsın iddialarda geçen videosu hala TikTok hesabında bulunuyor. Hesaptaki en güncel gönderi olan iddia konusu video, 10 Mayıs 2023 gecesi paylaşılmış.

Videonun açıklama kısmında ise “Hiçbir şey kadınlardan daha değerli değildir” yazıyor.