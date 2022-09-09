İstiklal Sergisi bir yılda 100 bin ziyaretçi ağırladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan "Büyük Zafer'in 100. Yılında İstiklal" sergisinin kapanışını yaptı. Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını açan sergi, kentin kurtuluşunun 100. yılında İzmir’e veda etti. Sergi bir yılda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan ve Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan Büyük Zafer'in 100. Yılında İstiklal’in kapanışını yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan serginin kapanış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, BASİSEN Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tiryakioğlu, serginin küratörü İzzettin Çalışlar, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.
İstiklal Sergisi, İzmir’de daha da zenginleştirilerek “Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” başlığıyla açılmış ve bir yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamıştı.
“İLK KEZ GÖRÜYORUM”
Serginin kapanışında konuşan küratör İzzettin Çalışlar meslek hayatında bir ilkle karşılaştığını ifade ederek, “Bir başkanın hem sergiyi açtığını hem de kapattığını görüyorum. Bu sergiyi farklılaştıran, hiç ortaya çıkmamış belge ve objeleri barındırıyor olması. Dedemden (Orgeneral İzzettin Çalışlar) kalan arşivdir” dedi.
SERGİ 100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Yerli ve yabancı birçok arşiv ve koleksiyondan yararlanılarak hazırlanan sergide döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü yer aldı. Metinler ekran ve projeksiyonlarla desteklendi. Sergi sadece İzmir’de bu zamana kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...