İstinaf'tan 'Emek Apartmanı' davasında kararı: Müteahhit Ökkeş Kavak'ın cezası onandı, 6 sanığın kararı bozuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'nın yıkılması sonucu 38 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasına ilişkin İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Aliye Sema Özemir, Ahmet Özsoy, Dursun Ali Taştan ve Mustafa Taşdemir'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay, Derya Tekkes ve Suat Silahlı'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ, KARARI KISMEN ONADI, KISMEN BOZDU

Müşteki ve sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, müteahhit Ökkeş Kavak'a verilen 16 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı, 6 sanığın cezalarını ise hukuka aykırı bularak bozdu.

MAHKEME ÖKKEŞ KAVAK'IN TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, Ökkeş Kavak'ın suçlamayı reddetmesi ve binayı depremde ölen kardeşi Osman Kavak'ın yaptığını iddia etmesine rağmen, dosya, tanık ifadeleri ve belgeler doğrultusunda Kavak'ın yapım, ruhsatlandırma ve kat irtifakı işlemlerinde "asli sorumlu" olduğunu tespit etti.

Tutuklu Kavak hakkında verilen cezanın miktarı, suçun niteliği ve çok sayıda kişinin ölümü ile yaralanması dikkate alınarak, adli kontrolün yetersiz kalacağını vurgulayan mahkeme tahliye talebini reddetti.

Mahkeme, 6 sanığa verilen cezaları, "delillerin yeterince tartışılmaması" ve "eksik inceleme yapılması" gerekçesiyle bozdu.

Ökkeş Kavak'ın avukatları kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı, 6 sanığın dosyası bozma kararı nedeniyle ilk mahkemeye döndü.

Kavak'ın, depremde yıkılan Kavak Apartmanı'nda 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanmasına ise devam ediliyor.