İstismara uğradığı öne sürülen beş yaşındaki çocuk özel anaokuldan atıldı: ‘Kızımı istemediler’

Ordu'da geçen yıl 5 yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Konu yargıya taşınırken davanın ilk duruşması geçen haftalarda görüldü. Duruşma için çocuğun 6 saat bekletilmesinin ve usüle uygun ifadesinin alınmadığının belirtilmesinin ardından, yeni gelişmeler yaşandı.

İddiaya göre, E.D.’nin yaz için gittiği özel bir anaokulundan davranışları sebep sunularak atıldığı belirtildi. Olaya tepki gösteren E.D’nin annesi Ö.D., CİMER’e şikâyette bulundu.

Ö.D. şikâyet dilekçesinde, “Kızım çok uygunsuz şartlar altında ifadesi alınmak üzere saatlerce adliye koridorlarında sıkıntı yaşadı ve bu durumu da o günün akşamı gitmiş olduğu okulun rehber öğretmeni ile paylaştım ve ertesi gün için özellikle hassasiyet rica ettim. Ancak 17 Temmuz’da kızımın yanından okul müdürü tarafından arandım ve çocuğumu artık o okulda istemediklerini bana kırıcı bir dille bildirildi. Bir de bu eklenince, kızımın görmüş olduğu terapide de gerileme yaşadık. Bir eğitim kurumu 5 yaşında istismara uğramış bir çocuğu bu derece rencide etmesini kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ GİBİLER’

Yaşanan olay hakkında değerlendirmede bulunan psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı, “Bu hadise, istismara maruz kalan çocuğa ilişkin hem hukuki süreçlerde hem de eğitim süreçlerinde ‘nasıl davranmamalıyız’ sorusunun cevabı niteliğinde. Çocuk istismarı olgularının hukuki süreçlerinde, çocuğun mahkeme ortamında uzun süreli bekletilmesi, ifadesinin mahkeme ortamında doğrudan hâkim tarafından alınması, çocuğun faille aynı ortamda bulundurulması, yaşanan travmatik olaydan aylar sonra ifadenin alınması gibi tutumlar, uluslararası sözleşmelere ve hukuki ilkelere aykırıdır. Hem mahkeme heyeti hem de okul çocuğun travmatik deneyimini derinleştirmek için işbirliği yapmış gibi davranmış görünüyor” açıklamasını yaptı.