İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile müzakerelerin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum'

İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye ve NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:53
İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile müzakerelerin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum'
Abone Ol google-news

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile görüştüklerini ve yakın gelecekte de yapıcı toplantı ve müzakerelere devam edilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Andersson, başkent Stockholm’de düzenlenen konferansa katılmak için gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

Andersson, "Türkiye ile görüştük, yakın gelecekte de yapıcı toplantı ve müzakerelerinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu konuda Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler