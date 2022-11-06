İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye’ye geliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA
06 Kasım 2022 Pazar, 23:20
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye’ye geliyor
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 


Ulf Kristersson isveç Recep Tayyip Erdoğan

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