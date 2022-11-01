İsveç ile Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Er ya da geç onaylamasını bekliyoruz

01 Kasım 2022 Salı, 12:27

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdottir, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Helsinki'de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanna Marin ve Ulf Kristersson, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marin, Macaristan ve Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'i "er ya da geç" NATO'ya kabul etmesini beklediklerini söyledi.

Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği sürecinin hızlı bir süreç olduğunu kaydederek, "Onay konusunda her ülkenin kendi kararını vermesini takdir ediyoruz. Bir telefon görüşmesi yaptım ve Ankara'ya gitmem konusunda anlaştık" dedi.

Marin ve Kristersson, onay sürecinin genel olarak hızlı gittiğini vurguladı.

Jonas Gahr Store ve Katrín Jakobsdottir ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verdiklerine dair güvence verdiklerini yineledi.

"NÜKLEER SİLAHLARIN KONUŞLANMASINI HENÜZ TARTIŞMIYORUZ"

Marin, Finlandiya'da NATO'ya ait nükleer silahların konuşlanmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü dile getirdi.

Marin, "Finlandiya, NATO üyeliğinde ön koşul belirlemedi. Gelecekte bunları konuşabiliriz, ancak şu anda bu konuları aktif olarak tartışmıyoruz" dedi.