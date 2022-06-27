İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: PKK konusunda aynı görüşteyiz

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:41

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ann Linde, Türkiye'den NATO üyeliği konusunda olumlu bir sinyal gelmesinin henüz mümkün olmadığını ifade etti.

Linde, Türkiye'nin mevcut durumda İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilmesine ilişkin olarak, "O kadar ileri gideceğimizi düşünmüyorum, ancak somut adımlar atmak için açık fırsatlar var" dedi.

Linde ayrıca, İsveç ve Finlandiya'lı heyetlerin Türkiye ile müzakerelerde yapıcı bir tavırla masada yer aldığını, müzakerelerin yoğun ve çetin bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

'PKK KONUSUNDA TÜRKİYE İLE AYNI GÖRÜŞTEYİZ'

Ann Linde, ülkesinin terör örgütü PKK konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğunu savunarak, "PKK konusunda aynı görüşteyiz ve bu nedenle yaptığımız görüşmelerde ciddi olduğumuzun Türkiye tarafından da görüldüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Linde, taraflar arasında hakim olan farklı görüşlere rağmen sonunda bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu ifade etti.

Linde ayrıca, "Tüm görüşmelerde olduğu gibi, bazı konularda farklı görüşlere sahip olduğunuzu belirtebilirsiniz. Ancak, yine de birbirinizin farklı görüşlerine saygı duyarak anlaşabilirsiniz" dedi.