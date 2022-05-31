İsveç'ten Türkiye'ye yanıt: Medya önünde değil, müzakere odasında konuşalım

31 Mayıs 2022 Salı, 13:34

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliğine dair yürütülen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Magdalena Andersson, heyetlerarası görüşmelerin süreceğini belirterek, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bu devam eden bir diyalog" dedi.

Andersson, geçtiğimiz hafta Türkiye'de gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeleri değerlendirerek, "İyi ve yapıcı görüşmeler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'MEDYADA DEĞİL MÜZAKEREDE KONUŞALIM'

Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki muhalefetinden vazgeçmesini sağlamak için müzakerelerin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Andersson, "Bence bu tür şeyleri medya yerine müzakere odasında konuşmamız daha sağlıklı olur" diye konuştu.

Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin "En uygun buluşma biçimleri ve yerlerin ne olduğunu düşüneceğiz. Sürecin kolaylaşması için en iyi olduğuna inandığımız şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" açıklamasında bulunmuştu.