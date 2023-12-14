İşveren zararı karşılamamış

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Cumhuriyet’in ulaştığı işçiler, şirketin ve taşeron firmanın herhangi bir maddi zararı karşılamadığını, itiraz edenlerin ise işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Şantiyede aylardır iş güvenliği uzmanının bulunmadığını da sözlerine ekleyen işçiler daha önce elektrik patlamaları ve küçük çaplı yangınların da yaşandığını ifade etti.

Gold Yapı firma yetkilileri ise konunun yetkili merciler tarafından incelendiğini, açıklama yapmak istemediklerini belirtti.