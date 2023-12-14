İşveren zararı karşılamamış
Gaziantep Nurdağı’nda bulunan Gold Yapı firmasına ait TOKİ şantiyesinde, 3 Aralık’ta işçilerin konakladığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler, altı konteyneri sardı ve yaklaşık iki saat sürdü. İşçiler, yangında aralarında cüzdan ve cep telefonunun da olduğu tüm tüm eşyalarını kaybetti.
Cumhuriyet’in ulaştığı işçiler, şirketin ve taşeron firmanın herhangi bir maddi zararı karşılamadığını, itiraz edenlerin ise işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Şantiyede aylardır iş güvenliği uzmanının bulunmadığını da sözlerine ekleyen işçiler daha önce elektrik patlamaları ve küçük çaplı yangınların da yaşandığını ifade etti.
Gold Yapı firma yetkilileri ise konunun yetkili merciler tarafından incelendiğini, açıklama yapmak istemediklerini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!
- Avukatı anlattı: 'Dilan hep aynı cümleyi tekrarlıyor'
- Eylül Öztürk'ün eşinden Deniz Akkaya'ya 'swinger' yanıtı
- Türk yurttaş ABD'de öldürüldü
- Hrant’ın katilinin istediği isim belli oldu