İşveren zararı karşılamamış

Gaziantep Nurdağı’nda bulunan Gold Yapı firmasına ait TOKİ şantiyesinde, 3 Aralık’ta işçilerin konakladığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler, altı konteyneri sardı ve yaklaşık iki saat sürdü. İşçiler, yangında aralarında cüzdan ve cep telefonunun da olduğu tüm tüm eşyalarını kaybetti.

İrem Karataş
Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00
İşveren zararı karşılamamış
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Cumhuriyet’in ulaştığı işçiler, şirketin ve taşeron firmanın herhangi bir maddi zararı karşılamadığını, itiraz edenlerin ise işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Şantiyede aylardır iş güvenliği uzmanının bulunmadığını da sözlerine ekleyen işçiler daha önce elektrik patlamaları ve küçük çaplı yangınların da yaşandığını ifade etti.

Gold Yapı firma yetkilileri ise konunun yetkili merciler tarafından incelendiğini, açıklama yapmak istemediklerini belirtti. 


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