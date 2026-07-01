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İşyerine operasyon düzenlendi: 2,8 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

İşyerine operasyon düzenlendi: 2,8 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

1.07.2026 18:37:00
Güncellenme:
İHA
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İşyerine operasyon düzenlendi: 2,8 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 milyon 850 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Şahinbey ilçesinde M.Y.’ye ait iş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı 58 adet akıllı cep telefonu, bin 230 paket sigara, 20 kilogram kaçak çay, 5 adet doğrayıcı, 4 adet elektrikli çaycı, 3 adet saç şekillendiricisi, 3 adet atom makinası, 2 adet kahve öğütme makinesi, 1 adet ütü, 1 adet termos ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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