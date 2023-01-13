İşyerine silahlı saldırı yapıp, peşlerine düşen polis ekiplerine ateş ettiler

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:49

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:49

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda Çaybaşı olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren gazinoya siyah renkli bir araçtan ateş açıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gitmek için yola çıkan ekipler, yol üzerinde şüpheli araçla karşılaştı.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıslar, D-400 Karayolu’na çıkıp Alanya istikametine doğru kaçmaya başladı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanması için, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinden takviye destek istedi.

5 KURŞUN POLİS OTOSUNA İSABET ETTİ

Kaçan otomobil, polis ekipleri tarafından Kahyalar Mahallesi’nde önü kesilerek durduruldu. Bu sırada aracı geri vitese alan sürücü, geri manevra yapıp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait trafik aracına çarptı. Aynı araçta bulunan Şükrü Y. isimli şahıs otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

Polisten kaçamayacağını anlayan otomobildeki şahıslardan biri silahına sarıldı. Polislere defalarca ateş eden şahsın silahından çıkan 5 kurşun, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne ait araca isabet etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü bir lastiği ekipler tarafından ateş edilerek patlatılan otomobille olay yerinden kaçmayı başardı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Şükrü Y. isimli şahıs ise ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞAHISTAN 1' KAÇABİLDİ

Kaçan şahısların peşine düşen polis, Harçbel mevkiinde Hakan A. ve Süleyman Ö. isimli şahıslarla birlikte aracı almayı başardı. Otomobilde bulunan ve Talip Ö. olduğu tespit edilen şahıs ise araç durduğu esnada olay yerinden yaya şekilde kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından jandarma ve polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı bölgede ve araçta inceleme yaptı. Olayda kullanılan silah ise bulunamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak Şükrü Y., Hakan A. ve Süleyman Ö.’yü gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrollünden geçirilen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.