İşyerini ilaçlayan işçi hastanelik oldu

Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:47
İşyerini ilaçlayan işçi hastanelik oldu
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Düzce'deki Küçük Sanayi Sitesi'nde orman ürünleri imalatı yapan işletmede ilaçlama yapan işçi İ.Ö. (50), bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bulantı ve kusma şikayetleri görülen İ.Ö'yü, zehirlenme şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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