İtalya kırmızı bültenle arıyordu... Suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, "İtalya adli makamlarınca, 'İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlar tarafından “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
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