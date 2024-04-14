İtalyan zehir gemileri İzmir’e demirledi, Greenpeace daha önce asbest uyarısı yapmıştı

Zehir gemileri İzmir’e ulaştı. İtalyan donanmasına ait üç denizaltı Aliağa açıklarına demirledi. Denizaltıların asbest ve zehirli kimyasal madde barındırma riski dikkat çekti.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00
İtalyan zehir gemileri İzmir’e demirledi, Greenpeace daha önce asbest uyarısı yapmıştı
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İtalyan donanmasına ait iki devriye gemisi ile iki firkateynin ardından üç denizaltı da söküm işlemleri için İzmir’in Aliğa ilçesine demirledi. Deniz araçlarının söküm hazırlık işlemleri ise başladı.

Ancak bu araçların tehlikeli madde envanter raporları (IHM) ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Greenpeace İtalya, gemilerin çevresel etki değerlendirme yapılmadan söküleceğini, söküm yapılacak tersanenin Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uymadığı aktardı.

Açıklamada Aliağa’da asbest yönetimi işçi sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi düzensizliklerin olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği standartları nedeniyle birçok ülkenin sökümünü reddettiği deniz araçları için İtalya Savunma Sanayi Ajansı’nın düzenlediği ihaleyi 1.7 milyon avroya Ege Çelik adlı şirket almıştı.

22 gemi söküm tesisi bulunan Aliağa’da son 5 yılda 714 gemi sökümü yapıldı. Bu gemilerden çıkan 241 ton asbest Aliağa’da bertaraf edildi. Gemi söküm tesisleri, hurda gemilerin sökümü sürecinde yaşanan kirlilikle gündeme gelmişti.

Bu gemilerdeki asbest ve tehlikeli maddeler özellikle Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın listesinde “kesin kanserojen” tanımlaması ile 1. grupta yer alıyor.


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