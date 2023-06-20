İtalyanlar, izledikleri aşk sahnelerinin çekildiği mekânları görmek için Türkiye’ye geliyor: Şimdi moda dizi turizmi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Türk dizileri ekonomiye önemli bir girdi sağlamakla kalmıyor, 160’tan fazla ülkede 800 milyondan fazla kişiye ulaşıyor ve anlattığı öykülerle insanlar arasında bağ kuruyor. Bu coğrafyaya ait öyküler anlatan filmler devasa bir hayran kitlesi yaratmış durumda ve bu durumdan turizmciler de yararlanıyor. Tematik programlarla Türkiye’ye “dizi turları” düzenleniyor. İtalya o ülkelerden biri. İtalyanların en sevdiği Türk dizileri Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Kiralık Aşk, Kara Sevda, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Siyah Beyaz Aşk ve Çukur. Bu dizilerin bazıları Türkiye’de artık gösterilmiyor olsa da İtalyanlar eski bölümlerini internetten indirip tekrar tekrar izliyor ve filmlerde geçen aşk sahnelerinin çekildiği mekânları görebilmek ve o anları yeniden yaşayabilmek için tur şirketleri aracılığıyla Türkiye’ye geliyor. O turlardan birine katılarak İtalyanlara eşlik ettik.

ŞAŞIRTICI RİTÜELLER DE VAR

Dizi mekânlarında ilginç bazı ritüeller gerçekleştiriliyor. Aşkların ilan edildiği yerde mutlulukla gülünüyor, ayrılıkların yaşandığı ağaç altında hüzünleniliyor, buluşmaların yaşandığı odada çapkınca gülünüyor. Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman’ın kaldığı bir otel odasında onun adına mum yakılıyor. Başka bir evin bahçesinde Osmanlı şerbeti içiliyor. İtalyanlar Türk dizilerini bu topraklarda adeta yeniden çekiyor.

‘YENİ BİR KÜLTÜR TANIDIM’

Çoğu İtalyan diziler sayesinde Türkçe öğrenmiş. En çok uygulanan yöntem altyazıyla izlemek. Aslen Arjantinli olan ama New York’ta yaşayan Veronica Sanchez dizileri izleyerek Türkçe öğrenmiş Sanchez “Pandemide evde oturup bol bol Türk dizisi izledim. Sonra çok beğendim ve anlatılanlar beni buraya getirdi. Bu ikinci gelişim. Her seferinde Türk dizilerinin peşinden koştum. O diziler olmasa burada olmazdım. Ben bir Arjantinli olarak Latin Amerika dizileri izliyordum ama Türk dizileri benim için farklı bir ses oldu. Yeni bir kültür tanıdım. Haritayı açıp İstanbul’u buldum ve buraya gelmek istedim. Mardin, Gaziantep, Bursa gibi şehirlerinizi de biliyorum. Türkiye’yi Türk dizileri sayesinde keşfettim” diye konuşuyor.

DÖVMESİNİ YAPTIRMIŞ!

Torino’da yaşayan Katia Zappino kendisini Türk dizilerinde en çok çeken şeyin Türk gelenekleri olduğunu belirterek “Türkiye’ye özgü gelenekleri izlemek hoşuma gidiyor. Örneğin kız istemek, gidenin arkasından su dökmek gibi. Düğünlerinize hayranım” diyor.

Guiliana Longhin ise bir Türk dizisinin oyuncularını şaşırmadan sayıyor. Erkenci Kuş dizisinin aktörü Can Yaman onun favorisi. Angela Perini, Çelikkol’a olan aşkından sırtına onun dövmesini yaptırmış, “Her gün internete girip onu izliyorum. Türkiye’ye onu görmenin hayaliyle geldim. Onu göremesem de onun yaşadığı ülkede olmak benim için çok güzel” diyor.