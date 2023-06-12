İtfaiye eri kurtarmaya çalıştığı eşekle birlikte fosseptik çukuruna düştü

Yayınlanma: 12.06.2023 - 00:03

Güncelleme: 12.06.2023 - 00:03

Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir eşeğin yaklaşık 3 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşeğin kurtarılması için itfaiye eri Halim Ay, halatla birlikte aşağı indi. Daha sonra iş makinasının kepçesine binen Ay, halatla bağladığı eşekle birlikte yukarı çekilmeye başladı. Bu sırada, iyice ıslanmış olan eşek, bağlandığı halattan kayarak, Halim Ay ile birlikte tekrar çukura düştü. Yaralanan Halim Ay, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kurtarma anındaki yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇUKURDAKİ EŞEK 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Çukura inen başka bir itfaiye görevlisinin bağladığı halatla, 3 saatlik çalışmanın ardından 3’üncü denemede kurtarılan eşek, yapılan kontrolünde sağlık durumu iyi olduğu tespit edilince su ve ot verilerek, üzerindeki pislikten arındırıldı.

Mahalle sakinlerinden Servet Sever, “Bu sabah bir hayvanın fosseptik çukuruna düştüğünü gördük. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdik” dedi.