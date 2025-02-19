İtfaiye evden çıktı dedi, hayvanseverler kundaklama olasılığında ısrar ediyor: Baro soruşturmanın genişletilmesi için devreye girdi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 18:40

Güncelleme: 19.02.2025 - 18:40

Ankara Altındağ’a bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir gecekonduda oturan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz, dün sabah saatlerinde beslediği köpekleri almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Güleryüz, köpeklerin kendisine ait ve çipli olduğunu belirterek, belediyenin köpekleri bırakmasını istedi. Ancak yaşlı kadının ısrarlarına karşın belediye ekipleri köpekleri alıp bölgeden ayrıldı.

EVİNDE ESRARENGİZ YANGIN ÇIKTI

Bu olaya ilişkin sosyal medya hesabında dolaşıma videolar konuldu. Yaşlı kadın hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşlı kadına yönelik “Şunların kafasına sıkacaksın”, “Meşe değneği ile dövmek lazım bu kadını” ve “Bu ittaparları yakasım var” gibi nefret içerikli yorumlar yer aldı. Bu gelişmenin ardından ise aynı gün saat 20.00’de Güleryüz’ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken içerde mahsur kalan Güleryüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyenin ilk raporunda yangının evin içinden çıktığı belirtildi. Yaşlı kadının cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

HAYVANSEVERLER TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kimsesiz olduğu öğrenilen ve işlemlerin ardından cenazesi komşuları tarafından teslim alınan Güleryüz için bugün Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Güleryüz’ün cenazesinde çok sayıda hayvansever, sivil toplum kuruluşlarından kişiler ve komşuları yer aldı.

BARO DEVREYE GİRDİ

Güleryüz’ün şüpheli ölümü üzerine Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi soruşturmaya müdahil oldu ve soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Merkezin dilekçesinde; Güleryüz’ü sosyal medyada hedef alan sayfanın “Güvenli Sokaklar Derneği”yle bağlantılı “@Guvenli Sehirler” adlı bir kullanıcı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra Güleryüz’ün yaşamını yitirmesine neden olan yangının kundaklama olabileceğinden hareketle olay yerine bir yangın bilirkişisi ya da müfettiş tarafından olay yerinde tekrardan inceleme yapılması gerektiği değerlendirilmesinde de bulunuldu. Merkez, söz konusu iki yönden de soruşturmanın genişletilmesi ve olay yerine yangın bilirkişisi atanmasını talep etti. Ayrıca merkez, sosyal medya kullanıcısının kimliğinin tespit edilmesini, Güleryüz’e ait köpekleri belediyeye şikâyet eden kişinin öğrenilmesi için belediyeye müzekkere yazılmasını, olay yerini gören kameraların tespitinin yapılıp, kamera kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını da talep etti.