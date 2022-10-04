İtfaiye Haftası’nda İzmirli itfaiyeciler sahne aldı

04 Ekim 2022 Salı, 09:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası’nı 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Bir hafta boyunca yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına katılan itfaiyeciler, eğitim çalışmaları ile de halkı yangın ve doğal afetlere karşı hazırladı. Ayrıca sanatsal etkinliklerle de haftayı süsleyen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2 önemli sergi ve 1 konsere de imza attı.

SAHNE SIRASI İTFAİYECİLERDE

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde içinde yangın ve ateş geçen şarkılardan oluşan bir konser düzenlendi. Konsere İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir İtfaiyesi Daire Başkanı İsmail Derse, itfaiye personeli, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yurttaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu ve İzmir İtfaiyesi Korosu 7 sanat müziği parçası seslendirdi. Ayrıca İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ile İtfaiye Arama Kurtarma Afet İşleri Koordinatörü Amiri Abdül Duyulur da solist olarak sahneye çıktı.

FOTOĞRAFLARLA "BİR İTFAİYECİ YETİŞİYOR" SERGİSİ

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde fotoğrafçı Ali İhsan Mimtaş'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Bir İtfaiyeci Yetişiyor" sergisi açıldı. İtfaiye eri olmak isteyen adayların karşılaştıkları zorlu eğitimleri konu alan serginin fotoğraf sanatçısı Mimtaş, bir sene süren çalışma sonucunda fotoğrafların ortaya çıktığını belirtti. Mimtaş, “Türkiye’nin en büyük afet eğitim merkezi olan İzmir İtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde zorlu ve yoğun görevlerine hazırlanan itfaiye erlerinin eğitim süreçlerine tanıklık etmek ve onları kayda almak benim için çok heyecan vericiydi. Eğitimin her anında fotoğrafçıları cezbedebilecek kareler çıktı. Sergimizde ise 40 fotoğrafa yer verdik” dedi.

DÜNDEN BUGÜNE İZMİR İTFAİYESİ

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan "İtfaiye Tarihi ve Yangın Arama Kurtarma Fotoğraf Sergisi" de büyük ilgi gördü. Sergide tarihi yangın söndürme tulumbaları, oyuncak itfaiye ve ambulans araçları, geçmişten günümüze yangına müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerini içeren fotoğrafları yer aldı.