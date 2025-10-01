İtfaiyeciler Ankara’dan seslendi: Alevlerden yükselen sesimizi duyun

Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi yaşamını yitirmişti. Tüm Yerel-Sen dün işçilerin yaşamını yitirdiği yerde toplandı. Sonrasında Ankara'ya sembolik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bugün ise Kurtuluş İtfaiyesi önünde toplanan sendika üyeleri ve itfaiyeciler Kızılay Sakarya Caddesi önünde bir araya geldi.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede burada bir açıklama yaptı. Açıklamaya Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur da katıldı.

‘CANIMIZIN FİYATI BU MUDUR?’

Orman yangınlarında kaybedilen canların sadece iklim krizinin bir sonucu olmadığını belirten Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede kayıpların "yönetim krizinin, liyakatsizliğin ve insan hayatını hiçe sayan acımasız bir ihmalkârlığın ötesinde, ormanları bir rant alanı olarak gören kapitalist talan zihniyetinin faturası' olduğunu" söyledi.

İtfaiyeciliğin bir meslek olarak tanınmadığını anımsatan Dede, "Genel İdari Hizmetler sınıfına hapsedilmemiz, hem Anayasa’nın eşitlik ilkesine hem de çalışma hayatının adaletine aykırıdır" dedi.

24 saat çalışma, 48 saat dinlenme sistemiyle, ailelerinden ve sosyal hayatlarından koparıldıklarını belirten Dede, "Bugün bizlere reva görülen İş Riski ve Güçlüğü Tazminatı yalnızca 447,57 TL’dir. Bu rakam, emeğimize ve hayatımıza biçilen değersizliğin en somut kanıtıdır. Canımızın fiyatı bu mudur?" tepkisinde bulundu.

‘MESLEĞİMİZİ TANIMAK DEVLETİN GÖREVİ’

Mesleki kimliklerinin tanınması, güvence ve tazminatların tam verilmesi, çalışma şartlarının insanileştirilmesi, işçi ve iş sağlığı önlemlerinin güçlendirilmesi taleplerini dile getiren Dede, "Buradan siyasi iktidara sesleniyoruz: Artık bu sese kulak verin, itfaiyeciliği kanunla tanımlayın ve haklarımızı yasal güvenceye kavuşturun.

Bu mesleği görmezden gelmek değil, meslek kanunu ile tanımak devletin görevidir! Geciken her gün, adaletin gecikmesi, mesleğin ve meslek emekçilerinin güvencesizleşmesi demektir. Alevlerden yükselen sesimizi duyun. İtfaiyecilik meslektir, hakkımızı alacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.