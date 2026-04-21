İtiraz dosyası sayısı, Ocak-Mart 2026’da yüzde 5 artışla 195 bini aştı: Tahkim’e başvuru çok!

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların çözüm adreslerinden Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), yeni yıla da hızlı bir başlangıç yaptı.

STK’nin verilerine göre OcakMart 2026’da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam başvuru yüzde 4.9 artışla 195 bin 236 adet oldu. Bunun yüzde 4.8 artışla 194 bin 818’i hayatdışı, yüzde 102.9 artışla 418’i hayat branşı için yapıldı.

Poliçe türü açısından ise en çok başvuru yüzde 5.6 artışla 187 bin 732’ye çıkan zorunlu trafik sigortasıyla ilgili oldu. Bunu yüzde 23.4 artış ve 3 bin 317 dosyayla kasko, yüzde 54.7 düşüş ve 1501 dosyayla motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk izledi. Ayrıca trafikle ilgili başvuruların dağılımına bakıldığında, ilk sırayı 94 bin 568 başvuruyla “değer kaybı” alıyor. Ayrıca “hasar+değer kaybı” başvuruları da 38 bin 300 oldu.

‘RET’ ORANI DÜŞTÜ

Yine verilere göre başvuruların temel nedeni yüzde 9.6 artışla 164 bin 53 adede ulaşan “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 15.5 düşüşle 30 bin 714’e inen “tazminatın eksik ödenmesi” takip etti. STK hakemleri ise toplamda yüzde 12.6 artışla 185 bin 836 başvuruyu karara bağladı. Buna göre 2025’ten 2026’ya “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 66.3’ten yüzde 67.3 çıkarken “kısmen kabul” yüzde 11.3’ten yüzde 10.5, “ret” yüzde 22.4’ten yüzde 22.2’ye düştü.