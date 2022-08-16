İtirazlara rağmen asbestli gemi Türkiye'ye geliyor!
Yüksek asbest miktarı nedeniyle Aliağa'da sökümüne itiraz edilen "Nae São Paulo" adlı nükleer uçak gemisinin 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıktığı belirtildi. Gemi eylül sonunda İzmir'e varacak.
İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı için İzmir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve STK'nın sökümüne itiraz ettiği "Nae São Paulo" nükleer uçak gemisinin 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıktığı belirtildi.
Brezilya’nın önemli günlük gazetelerinden The Globo News, 5 Ağustos tarihli haberinde, São Paulo'nun Brezilya kara sularını terk etmesine kısa bir süre kala, yüksek mahkemeden, geminin Guanabara Körfezi'ne geri dönmesi için 'ihtiyati tedbir' kararı alındığını yazmıştı.
Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi.
Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, 900 tonlu asbest taşıyan gemiyle ilgili açıklama yaptı.
Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığını öne sürerek, Rio De Janeiro Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıkan geminin eylül sonunda İzmir'e geleceğini belirtti.
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