İTÜ’de 'kayyum rektör protestoları' sürüyor: Mezuniyet törenine sırtlarını döndüler

Üniversitelerde demokratik seçim taleplerine karşın rektör atamalarında Cumhurbaşkanlığı ısrarı sürerken, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) kayyum tepkisi yeniden alevlendi.

Rektör atamalarında üniversitelerin iradesi yok sayılırken, İTÜ’de "kayyum rektör" uygulamasına karşı öğrenci direnişi uzun süredir devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, bu ifadeyi kullanan öğrencilere okul yönetimi tarafından soruşturma açılmış, İTÜ’lüler arkadaşlarına destek vermek için eylem düzenlemişti.

Özel Güvenlik Birimi’nin (ÖGB) sert müdahalesi sonucu bir kadın öğrencinin tekmelendiği ve baygınlık geçirdiği, en az beş öğrencinin ise darp raporu aldığını Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı.

MEZUNİYET TÖRENİNDE SESSİZ İSYAN: DEKANA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Bugün Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde ise protestolar bir kez daha görünür hale geldi.

Öğrenciler, adrese teslim kadrolarla fakülteye getirilen dekanı ve rektör Mandal’ı protesto etti.

Tören sırasında dekan konuşma yaparken öğrenciler sahnede sırtlarını dönerek alkışlarla ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Törende sık sık “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!” sloganları yükseldi.