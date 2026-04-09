İTÜ'nün kız yurdunda taciz skandalı: Başsavcılık, 3 suçtan soruşturma başlattı!

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsın, öğrenciler tarafından çamaşırhanede üstsüz halde yakalandığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelinin gözaltına alındığını, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili hem öğrencilerden hem de resmi makamlardan açıklama geldi. Kampüs Cadıları'nın paylaşımında, yurda giren bir erkek şahsın kadın öğrenciler tarafından çamaşırhanede üstsüz şekilde bulunduğu belirtildi. Olayın ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal inceleme ve soruşturma başlatılacağını duyururken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAŞSAVCILIK: 3 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, 08.03.2025 günü saat 20.15 sıralarında ilçedeki bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimleri olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlerde, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek şahsın kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu, söz konusu alana nasıl girdiğine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerindeki çalışmalar ve kimlik tespit işlemleri sonucunda şahsın kimliğinin belirlendiği, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu ifade edildi. Başsavcılık, talimat doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığını, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

REKTÖRLÜKTEN İNCELEME VE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilere hitaben yayımladığı açıklamada, Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edildiğini, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Mandal, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağını ifade etti. Olayla ilgili idari birimlerde inceleme ve soruşturma başlatılacağını kaydeden Mandal, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacağını söyledi.